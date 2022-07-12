Оливейра: Махачев заслуживает похвалы, но за его спиной стоит Хабиб

Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра дал комментарий по поводу россиянина Ислама Махачева.

Напомним, в последние месяцы активно обсуждается поединок между этими бойцами.

«На самом деле, Ислам заслуживает похвалы — у него длинная победная серия. Если я не ошибаюсь, 11 побед подряд, или что-то около того.



С другой стороны, за его спиной стоит Хабиб, который имеет влияние: нравится тебе или нет, но поддержка такого человека придаёт тебе вес.



Как мне кажется, Ислам должен провести ещё один бой, чтобы подраться за пояс. Но если UFC хочет, чтобы мы подрались, и если Ислам этого так хочет, то нет проблем.



Если он готов драться в конце года, то для нас не имеет значения, где пройдёт бой», — приводит слова Оливейры ESPN.