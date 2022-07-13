Хабиб — Махачеву: да уже привези этот пояс
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему товарищу, известному бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву.
«Ислам, давай да уже привези этот пояс», — написал Хабиб.
Напомним, последний бой Ислам провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой Махачева, которую он добыл в первом раунде техническим нокаутом. Россиянин одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу.
Топ-5 самых высокооплачиваемых российских бойцов UFC:
Комментарии
- 13 июля 2022
-
11:49
-
10:59
-
10:05
-
09:17
-
08:56
-
04:21
-
02:42
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:42
-
23:21
-
22:14
-
22:06
-
21:41
-
20:51
-
20:28
-
19:54
-
19:24
-
18:37
-
18:20
-
17:21
-
16:53
-
16:01
-
14:57
-
14:24
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:03
-
13:03
-
13:02
-
13:02
-
12:57
-
11:51
Партнерский контент