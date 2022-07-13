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Хабиб — Махачеву: да уже привези этот пояс

Хабиб — Махачеву: да уже привези этот пояс
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему товарищу, известному бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву.

«Ислам, давай да уже привези этот пояс», — написал Хабиб.

Напомним, последний бой Ислам провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой Махачева, которую он добыл в первом раунде техническим нокаутом. Россиянин одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу.

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