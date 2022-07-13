Камару Усман намерен подняться в полутяжёлый вес UFC после боя с Эдвардсом

Чемпион UFC в полусреднем весе, нигериец Камару Усман рассказал о намерении подняться сразу на две весовые категории, чтобы доказать, что он является лучшим бойцом pound-for-pound.

«Сейчас мы полностью сосредоточены на Леоне Эдвардсе. Но после Леона мы нацелены на полутяжёлый вес. Неважно, будет ли это Ян Блахович или Иржи Прохазка — это то, чего мы хотим.

Я хочу доказать всему миру, что есть причина, по которой меня считают лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Это означает, что в любое время, в любой момент и в любой весовой категории я могу выйти и не только сохранить свои позиции, но и победить. Я хочу доказать это», — приводит слова Усмана MMA News со ссылкой на его выступление на канале TMZSports в YouTube.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова: