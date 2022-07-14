Сергей Деревянченко назвал бойца, с которым хотел бы встретиться

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко рассказал, с кем бы он хотел провести следующий бой.
«Я всё ещё чувствую себя сильным в среднем весе. Собираюсь продолжать работать и встречаться с лучшими соперниками, которых смогу получить, чтобы вернуться в борьбу за титул.
Всегда интересно драться в Barclays Center. Это большая арена, и у них потрясающие зрители. Я не могу дождаться возвращения на ринг. Чувствую себя сильным физически. У меня всё ещё есть желание, и моё тело всё ещё реагирует и способно выступать. Это всё, о чём я могу просить.
Все увидят мои улучшения в ночь боя. Мне противостоит соперник, который умеет джебить и хорошо двигаться. Я знаю, что должен быть готов к его контратакам. Хочу драться с любым из чемпионов в среднем весе. Хайме Мунгуйя был бы отличным соперником. В дивизионе много сильных бойцов, и я хочу встретиться с любым из них», — приводит слова Деревянченко BoxingScene.
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