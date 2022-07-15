Кейну Веласкесу отказали в залоге в третий раз

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес получил отказ от судьи округа Санта-Клара в Сан-Хосе (штат Калифорния) Шелина Браун относительно его ходатайства об освобождении под залог. Это уже третий раз, когда Веласкесу отказывают в залоге. Об этом информирует MMAJunkie.
Адвокат Веласкеса Марк Герагос рассказал, что его клиент был готов внести залог в размере $ 1 миллиона и принять все требования суда, чтобы вернуться к своей семье, но суд не удовлетворил его просьбу. По мнению судьи, Кейн представляет опасность для окружающих.
Веласкеса заключили под стражу в самом конце февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.
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