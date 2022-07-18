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Стала известна дата следующего боя Мурата Гассиева

Стала известна дата следующего боя Мурата Гассиева
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), россиянин Мурат Гассиев (28-1-0, 21 KO) вернётся на ринг 26 августа в Сербии, сообщает со ссылкой на команду боксёра издание ТАСС.

Ранее сообщалось, что боец готовился к выступлению в декабре, однако поединок с украинцем Андреем Руденко сорвался из-за травмы.

Напомним, Гассиев не выступал с июля 2021 года, когда в Москве за неполные четыре раунда остановил немца Михаэля Валлиша. Своё единственное поражение в карьере россиянин потерпел в июле 2018 года, в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) уступив единогласным решением судей непобеждённому украинцу Александру Усику, ставшему по итогам турнира абсолютным чемпионом мира.

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