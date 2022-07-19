«Сестра, больше морфина!» Джейк Пол оригинально представил бой с Рахманом-младшим

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в боксёрском ринге, опубликовал новое видео в социальных сетях. Блогер предстал перед подписчиками на больничной койке и пожаловался на травму спины.
«Итак, ребята, я в больнице. Произошёл инцидент, но я всё ещё могу драться 6 августа, так что покупайте билеты, они ещё не распроданы. К сожалению, я сломал спину… заботясь о раскрутке этого боя. Она сломана… сестра, сестра, больше морфина!
Я надломил спину, раскручивая свои последние пять боёв. Потому что мои соперники ни черта не могут продать! Эти засранцы ни черта не могу продать! Они не смогли бы продать и ручку писателю!» – сказал Пол в видеообращении.
Напомним, 6 августа Пол проведёт поединок с соотечественником Хасимом Рахманом-младшим, сыном чемпиона в супертяжёлом весе Хасима Рахмана.
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