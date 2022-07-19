«Все на каком-то кипише были». Александр Волков объяснил поражение от Аспиналла

Седьмой номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC российский боец Александр Волков признался, что напряжённая политическая ситуация повлияла на него в поединке с британцем Томом Аспиналлом. Бой состоялся в марте этого года. Напомним, Волков уступил болевым приёмом в первом раунде.

«Да, публика в какой-то степени давила, но, с другой стороны, мы профессионалы и должны быть готовы ко всему. Я не раз дрался в Америке, когда MMA ещё не были так популярны, и те же самые американцы меня освистывали.

Ситуация если и влияла на меня, то больше косвенно. Потому что общее состояние людей вокруг было немного нервным. Сейчас-то понимания будущего нет, а тогда все на каком-то кипише были. Был какой-то общий фон, и этот общий фон не позволил полноценно собраться», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.