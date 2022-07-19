Седьмой номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC российский боец Александр Волков назвал желаемого соперника для следующего поединка.

«Было бы прикольно подраться с Миочичем. Он находится в топе. Да, он не чемпион, но второй или третий в рейтинге. Учитывая, что он со многими подрался, а я единственный свободен, почему бы ему не принять вызов другого бойца?

Вопрос в том, насколько в UFC это видят и не хотят ли они его поберечь. Очевидно, что он будет драться недолго, потому что подходит определённый возраст. Если ему не хочется драться, вряд ли он будет делать это дальше. Хотелось бы успеть подраться с ним», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 207 в июне Волков досрочно остановил в первом раунде суринамца Жаирзиньо Розенстрайка, закрыв поражение от британца Тома Аспиналла двумя месяцами ранее на UFC Fight Night 204.