В команде Нейта Диаза прокомментировали новость о бое с Чимаевым

Зак Розенфельд, представитель звёздного американского ветерана UFC Нейта Диаза, подтвердил новость об организации поединка с непобеждённым проспектом полусреднего веса (до 77 кг) Хамзатом Чимаевым.
Напомним, ранее журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что поединок бойцов возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Представитель Нейта Диаза Зак Розенфельд подтвердил дату и соперника для его следующего выступления. Он сказал: «Нейт просил этот бой с середины апреля», – написал Окамото в социальных сетях.
В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.
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