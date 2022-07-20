Российские бойцы Алиев и Билостенный подписали контракт с Bellator

23-летний российский боец полутяжёлой весовой категории Имам-Шафи Алиев и его 26-летний соотечественник Сергей Билостенный, выступающий в тяжёлом весе, стали участниками промоушена Bellator. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Алиев начал свою профессиональную карьеру в 2018 году в Eagles MMA Moscow, а затем принимал участие в промоушене Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC, свой последний поединок он провёл на UAE Warriors в октябре 2021 года. Всего на его счету шесть боёв, в каждом из которых он одержал победу, при этом три из них – нокаутом.
Сергей Билостенный, проведший дебютный поединок в июне 2015 года, уже имеет на своём счету 12 боёв, в которых одержано 10 побед. Он выступал в таких промоушенах, как Fight Nights, ACB, ACA, Open FC и RCC.
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