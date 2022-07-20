Сергей Харитонов назвал сроки следующего боя в Bellator

Известный российский тяжеловес Сергей Харитонов (33-8) сообщил о сроках следующего выступления. По словам бойца, он готовится провести поединок под эгидой американского промоушена Bellator.

«Надеюсь, что в конце июля я получу американскую визу. Точной даты нет, это условный срок. Мы же не знаем, какие препятствия сейчас могут возникнуть. Если всё хорошо сложится, то я думаю, что в конце сентября может пройти мой следующий бой в США», – приводит слова Харитонова издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, в своём последнем бою на турнире Eagle FC 44 в мае Харитонов досрочно остановил во втором раунде суринамца Тайрона Спонга. В Bellator россиянин не выступал с августа 2021 года, когда на Bellator 265 уступил удушающим приёмом французу Чейку Конго.