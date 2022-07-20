Даниэль Кормье объяснил, почему Махачев выступит лучше Порье и Гэтжи против Оливейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему российский легковес Ислам Махачев сможет составить конкуренцию бразильцу Чарльзу Оливейре, поединок которых состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
«Сейчас у нас есть двое парней, имеющих самые длинные победные серии. И они выглядят настоящими убийцами. И, что примечательно, Махачев открылся фаворитом у букмекеров.
Главная проблема для Оливейры – это партер Махачева. Этот парень пойдёт за ним в партер и будет там конкурировать. Думаю, что его давление в позиции сверху будет проблемой для Чарльза. Да и к тому же Махачев почти не делает ошибок. Да, Гэтжи и Порье великолепные бойцы, но когда они по кому-то попадают, то теряют голову. А в таких ситуациях легко подставиться», – сказал Кормье в рамках своего YouTube-шоу.
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