Призёр Олимпиады: под Усика нельзя подобрать спарринг-партнёра

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 и проспект супертяжёлого веса британец Фрейзер Кларк считает, что его соотечественнику двукратному чемпиону мира Энтони Джошуа не удастся подготовиться к реваншу с украинцем Александром Усиком исключительно за счёт спаррингов.

«У вас не получится подобрать спарринг-партнёра под Усика. Да, можно пригласить в тренировочный лагерь левшу, но он наверняка не сравнится с Усиком, если говорить о навыках. В этом плане он один из лучших в мире.

Можно набрать сильных, быстрых спарринг-партнёров, парней, умеющих двигать головой и передвигаться. Но это всё нужно сочетать», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее прогнозом на реванш Усика и Джошуа поделился известный американский тренер Тедди Атлас.