Бой между Бенеилом Дариушем и Матеушем Гамротом добавлен в кард UFC 280

Стало известно, что ирано-американский боец смешанных боевых искусств Бенеил Дариуш встретится с поляком Матеушем Гамротом на турнире UFC 280.

На этом турнире также встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев. Они подерутся за титул в лёгком весе. Кроме этого, в карде также будут участвовать американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу, которые поспорят за титул в легчайшем дивизионе.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.

Матеуш Гамрот свой последний бой проводил на турнире UFC Вегас 57 в ночь с 26 на 26 июня. Его соперником был представитель России Арман Царукян. Поединок завершился победой Гамрота единогласным решением судей.