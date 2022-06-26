Российского армянина подло ограбили в Вегасе! Царукян едва не заплакал после поражения

В главном бою турнира UFC Vegas 57 дрался наш соотечественник – Арман Царукян. Строго говоря, Царукяна справедливо можно считать армянским или даже грузинским спортсменом, но это уже «вкусовщина». За яркого 25-летнего парня переживают едва ли не во всём бывшем СССР, желая ему побед. Сегодня Царукян тоже нуждался в поддержке: ему противостоял крепкий Матеуш Гамрот, соседствующий с Арманом в рейтинге лёгкого веса.

Поляк начал карьеру в UFC с поражения раздельным решением от Гурама Кутателадзе, зато потом одержал три победы кряду. Скотт Холцмен, Джереми Стивенс и Диего Феррейра были повержены, не дотянув даже до третьего раунда. Почувствовав уверенность, Гамрот пообещал легко расправиться и с Царукяном – заявления поляка были очень смелыми. Но напугать Армана, идущего на серии из пяти побед, вряд ли получилось.

На старте поединка оба спортсмена выбрасывали быстрые джебы. Бойцы действовали очень энергично, скорости были велики. Постепенно Царукян захватил центр октагона, после чего провёл тейкдаун. Арман и Матеуш демонстрировали блестящий грэпплинг, особенно классными оказывались защитные действия. Вскоре снова началась работа в стойке, где чуть напористее и точнее выглядел Царукян.



Следующая пятиминутка прошла полностью «на ногах». Арман опять заметно превосходил оппонента в количестве и качестве ударов. Особенно хорошо российского-армянскому спортсмену удавались миддл-кики, замедлявшие Гамрота. В третьем раунде поляк уже откровенно искал шанса в борьбе, поскольку в ударной технике Царукян выглядел лучше. В итоге Матеуш добыл пару минут пассивного контроля у сетки.

В четвёртом раунде бойцы начали больше открываться, всё чаще работая сериями. В одном из эпизодов Арман опрокинул оппонента удачным бэкфистом, но поляк мгновенно сориентировался и не позволил себя добить. Царукян тоже нередко пропускал, под левым глазом у него открылось рассечение. По общему количеству акцентированных ударов заметно лидировал наш соотечественник, зато Гаррот мог ответить более частыми попаданиями в голову и чуть более удачной борьбой.



Перед заключительной пятиминуткой было сложно говорить об уверенном лидерстве Царукяна по очкам – от концовки боя зависело очень многое. Арман чуть замедлился, зато здорово подключал лоу-кики и держал соперника на удобной дистанции. Гамрот отреагировал классным тейкдауном и минутой контроля. Последняя минута была равной и красивой – хороший бой!



Оба спортсмена победно вскинули руки. Казалось, что победу должен был забирать Царукян, за которого говорило большее количество ударов и активный прессинг. Но было всё-таки тревожно. И тревога оказалась не напрасной: все судьи отдали победу Гамроту со счётом 48-47! Очень странное решение, похожее на ограбление. Арман после объявления упал на колени и закрыл глаза рукой. Желаем Царукяну не отчаиваться – всё впереди.