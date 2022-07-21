Обнародован текст письма, которое Дана Уайт отправил судье по делу Веласкеса

Стало известно, что написал президент UFC Дана Уайт судье, который ведёт дело Кейна Веласкеса.

«Достопочтенному судье Высшего суда Санта-Клары,



Я пишу это обращение, будучи полностью осведомлённым о текущих обвинениях Кейна Веласкеса в покушении на убийство и нападении. Я был ошеломлён, узнав об этих обвинениях против него, поскольку они совершенно не в характере человека, которого я с гордостью могу назвать двукратным чемпионом UFC в тяжёлом весе.



Я, Дана Уайт, знаю господина Веласкеса более 15 лет, и за время его активной спортивной деятельности в UFC он достойно представлял нашу компанию и всегда относился к другим с уважением. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен, создавая положительный имидж для фанатов UFC. Г-н Веласкес был чрезвычайно профессионален и сделал всё возможное, чтобы установить контакт с нашими фанатами и популяризировать спорт смешанных единоборств — не только как развлекательный продукт, но и как дисциплину, воспитывающую характер.

Будучи американцем мексиканского происхождения, г-н Веласкес гордится своим наследием и никогда не упускал возможности посетить Мексику от имени нашей компании и продемонстрировать свою благодарность мексиканским фанатам за их поддержку.



Люди, которые знают его лучше всего, описывают его как скромного человека, который всегда был очень предан своей семье, включая жену и двоих детей.



Я уверен, что, если бы у него была такая возможность, мистер Веласкес хотел бы вернуться к своей семье и продолжать оказывать положительное влияние на общество.



Я искренне прошу вас принять это во внимание при вынесении решения о дальнейших шагах в этом процессе в отношении г-на Веласкеса.



Если вы хотите, чтобы я подтвердил что-либо из вышеизложенного, пожалуйста, свяжитесь со мной без колебаний.



Искренне, Дана Уайт», — говорится в письме президента UFC.