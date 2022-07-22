«Будь джентльменом и давай закончим это дело». Ракич обратился к Блаховичу

Боец UFC Александар Ракич высказался о желании провести очередной поединок с поляком Яном Блаховичем. В мае этого года Блахович одолел Ракича техническим нокаутом в главном бою UFC Вегас 54.



«Нужно быть честными, он не может быть доволен той победой. Он бил меня не потому, что был лучше той ночью, он бил меня, потому что я сам бил себя. Я травмировался, а теперь он говорит, что хочет перейти в средний вес, чтобы сразиться с Адесаньей. Потом он говорил про Усмана.



Конечно, это не имеет смысла, но я шёл ему навстречу, когда у него была травма, так что будь джентльменом и подожди меня. Давай закончим это дело, потому что оно ещё не закончено. Он настоящий воин, настоящий спортсмен, я уважаю его, но дело не завершено. Я знаю, что могу победить его, и если бы этого не случилось той ночью, если бы моё колено не травмировалось, я был бы претендентом номер один, и уже готовился бы к поединку за пояс», — приводит слова Ракича MMAJunkie.

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