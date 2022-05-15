Блахович победил из-за нелепой травмы соперника. Польская мощь куда-то выветрилась. Видео

В ночь с 14 на 15 мая в городе Лас-Вегас, штат Невада, состоялся турнир UFC Fight Night. В главном бое встретились Ян Блахович и Александар Ракич, а поединок вполне можно было назвать претендентским – победитель, вероятно, встретится с Гловером Тейшейрой или Иржи Прохазкой.

Мы привыкли видеть Ракича выходящим в октагон под флагом Австрии, где боец родился и вырос, но в этот раз он представлял Сербию. Перед поединком Александар считался фаворитом, несмотря на то, что Блахович совсем недавно лишился чемпионского титула, неожиданно уступив его Гловеру Тейшейре.

Ян Блахович Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Первый же раунд начался с осечки Ракича, который поскользнулся на ровном месте и чуть не словил соккер-кик он Блаховича в голову. Все обошлось, а бойцы проверяли друг друга в стойке. У Яна появилась сечка, которая мешала ему в течение всего поединка, так как кровь попадала в левый глаз. Ракич вкладывался в каждый удар и работал первым номером, а поляк занимался тем, что отвечал на его удары. Соперники работали на дистанции, а в конце раунда Ракич провёл несколько мощных лоу-киков по внутренней стороне бедра оппонента. Равный первый раунд, но с небольшим перевесом его всё же забрал австриец.

В начале второй пятиминутки Ракич перевёл Яна на канвас и попытался выйти в положение гарда, но Блахович решил задушить соперника треугольником. Александар выкрутился и продолжил давить, нанося множество ударов по корпусу. Пока Ракич набивал очки, Блахович выбирался из его объятий: поляк пододвинулся к сетке попытался встать, но времени ему не хватило. Скучный раунд, который точно уходит Ракичу.

Несмотря на успешный выбор тактики во втором отрезке, австриец снова предложил работу в стойке. Боец наверняка пожалел об этом. Через минуту после старта третьего раунда он оступился и схватился за коленную связку. Александар получил травму на ровном месте – он не смог продолжить поединок и проиграл техническим нокаутом. Сразу после объявления результата Блахович поблагодарил Ракича, что дождался его, а в разговоре с Майклом Биспингом отметил, что хочет подраться за титул в следующем поединке.

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Счёт на судейских карточках после двух раундов – три раза по 19:19. Первую пятиминутку всё же отдали Блаховичу за счёт большего числа ударов, однако и в ней опаснее выглядел Ракич. Кому-то покажется несправедливым, но, вероятно, у поляка действительно неплохие шансы сразиться с Тейшейрой или Прохазкой. Пока непонятно, видят ли в UFC Магомеда Анкалаева претендентом в случае победы над Энтони Смитом. Но если российского бойца заставят провести ещё один поединок, альтернативы поляку как сопернику для чемпиона нет.