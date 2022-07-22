Гвоздик: результат боя Бетербиева и Смита меня не удивил

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик высказался о победе российского полутяжеловеса Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом-младшим.



«Результат боя Бетербиева и Смита меня не удивил. Американец хороший боксёр, мощный. Но, несмотря на то что он был чемпионом мира, я никогда не думал, что он способен доставить проблем Артуру. Всё, что мог сделать Смит — попасть. А россиянин может и боксировать, поэтому с самого начала не видел интриги в этом противостоянии. Бетербиев – самый сильный полутяжеловес на сегодняшний день», — приводит слова Гвоздика Luckypunch.



Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.