Ахмед Магомедов с победы в первом раунде дебютировал в Bellator

В Вашингтоне проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 283. В рамках предварительного карда россиянин Ахмед Магомедов встретился с американцем Кевином Бёмом.

Бой завершился победой россиянина в первом раунде удушающим приёмом. Для Магомедова этот бой был дебютным в Bellator.

В основном карде турнира выступит россиянин Усман Нурмагодмедов, который проведёт бой с Кристофером Гонсалесом. В предварительном карде также выступят россияне Гаджи Рабаданов и Мухамед Берхамов.

Основной кард турнира Bellator 283.

Дуглас Лима – Джейсон Джексон

Сидни Аутлоу – Тофик Мусаев

Усман Нурмагомедов – Кристофер Гонсалес

Лоренц Ларкин – Мухамед Берхамов

Дэвион Франклин – Марсело Голм