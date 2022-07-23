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Ахмед Магомедов с победы в первом раунде дебютировал в Bellator

Ахмед Магомедов с победы в первом раунде дебютировал в Bellator
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В Вашингтоне проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 283. В рамках предварительного карда россиянин Ахмед Магомедов встретился с американцем Кевином Бёмом.

Бой завершился победой россиянина в первом раунде удушающим приёмом. Для Магомедова этот бой был дебютным в Bellator.

В основном карде турнира выступит россиянин Усман Нурмагодмедов, который проведёт бой с Кристофером Гонсалесом. В предварительном карде также выступят россияне Гаджи Рабаданов и Мухамед Берхамов.

Основной кард турнира Bellator 283.

Дуглас Лима – Джейсон Джексон
Сидни Аутлоу – Тофик Мусаев
Усман Нурмагомедов – Кристофер Гонсалес
Лоренц Ларкин – Мухамед Берхамов
Дэвион Франклин – Марсело Голм

Bellator 2022. Bellator 283, Такома, Вашингтон
Ахмед Магомедов (W) - Кевин Бём
23 июля 2022, суббота. 03:00 МСК
Ахмед Магомедов
Окончено
SUB
Кевин Бём
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