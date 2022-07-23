Ахмед Магомедов с победы в первом раунде дебютировал в Bellator
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В Вашингтоне проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 283. В рамках предварительного карда россиянин Ахмед Магомедов встретился с американцем Кевином Бёмом.
Бой завершился победой россиянина в первом раунде удушающим приёмом. Для Магомедова этот бой был дебютным в Bellator.
В основном карде турнира выступит россиянин Усман Нурмагодмедов, который проведёт бой с Кристофером Гонсалесом. В предварительном карде также выступят россияне Гаджи Рабаданов и Мухамед Берхамов.
Основной кард турнира Bellator 283.
Дуглас Лима – Джейсон Джексон
Сидни Аутлоу – Тофик Мусаев
Усман Нурмагомедов – Кристофер Гонсалес
Лоренц Ларкин – Мухамед Берхамов
Дэвион Франклин – Марсело Голм
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