Кормье — Густафссону, проигравшему нокаутом на UFC: уходи, у всех нас есть срок годности

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поражение шведа Александра Густафссона, которое он потерпел в поединке с 11-м номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе Никитой Крыловым. Противостояние проходило на турнире UFC London.



«Густафсон уже всё. Ему нужно уйти, эти удары были тяжёлые, а но он их ел. Подбородка больше нет, уходи, мой друг. У каждого из нас есть срок годности. Один из лучших, кто не имел титула», — написал Кормье в своих социальных сетях.



Напомним, бой Крылова и Густафссона завершился уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях.