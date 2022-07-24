Кормье — Густафссону, проигравшему нокаутом на UFC: уходи, у всех нас есть срок годности
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поражение шведа Александра Густафссона, которое он потерпел в поединке с 11-м номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе Никитой Крыловым. Противостояние проходило на турнире UFC London.
«Густафсон уже всё. Ему нужно уйти, эти удары были тяжёлые, а но он их ел. Подбородка больше нет, уходи, мой друг. У каждого из нас есть срок годности. Один из лучших, кто не имел титула», — написал Кормье в своих социальных сетях.
Напомним, бой Крылова и Густафссона завершился уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
10:14
-
09:33
-
09:26
-
09:12
-
04:56
-
04:33
-
02:30
-
02:14
-
02:07
-
01:51
-
01:09
-
01:02
-
00:51
- 23 июля 2022
-
23:46
-
22:52
-
20:48
-
20:01
-
18:58
-
17:45
-
16:43
-
16:10
-
15:18
-
14:51
-
14:05
-
13:50
-
13:13
-
12:58
-
12:54
-
12:07
-
11:26
-
10:49
-
10:34
-
09:56
-
09:45
-
09:36
Партнерский контент