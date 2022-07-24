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Кормье — Густафссону, проигравшему нокаутом на UFC: уходи, у всех нас есть срок годности

Кормье — Густафссону, проигравшему нокаутом на UFC: уходи, у всех нас есть срок годности
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поражение шведа Александра Густафссона, которое он потерпел в поединке с 11-м номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе Никитой Крыловым. Противостояние проходило на турнире UFC London.

«Густафсон уже всё. Ему нужно уйти, эти удары были тяжёлые, а но он их ел. Подбородка больше нет, уходи, мой друг. У каждого из нас есть срок годности. Один из лучших, кто не имел титула», — написал Кормье в своих социальных сетях.

Напомним, бой Крылова и Густафссона завершился уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях.

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