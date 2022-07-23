Луганский Шахтёр вырубил члена Зала славы UFC. Зачем этот швед вообще вернулся?

Вечером 23 июля в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night, который возглавляет поединок между Томом Аспиналлом и Кёртисом Блэйдсом. Однако в основном карде была не менее огненная афиша. После двухгодичного простоя в дело вернулся член Зала славы UFC Александр Густафссон. И ему противостоял Никита Крылов.
Швед подходил к предстоящей встрече с серией из трёх проигрышей. Он досрочно уступил Джону Джонсу, Энтони Смиту и Фабрисиу Вердуму в тяжёлом весе. А Крылов проиграл в трёх из четырёх последних боёв. Его обидчиками стали Магомед Анкалаев, Гловер Тейшейра и Пол Крэйг. Причём последнему Никита уступил максимально обидно в марте этого года, попав в коварный треугольник шотландца.
Видео доступно на канале UFC Russia в VK. Права на видео принадлежат UFC Russia.
И всё-таки фаворитом считался пребывающий в относительном тонусе Крылов. И Никита начал оправдывать котировки с первых секунд. После лоу-кика Шахтёр отправил Густафссона в нокдаун двойкой и пошёл на добивание. Швед чудом выжил под этим градом и к тому же смог отбиться. Но в конце первой минуты Никита снова уронил Густафссона клинчем левым хуком. На этот раз Алекс не смог увернуться от ударного града Шахтёра и лежал в глухой защите. Глядя на это, Марк Годдард остановил бой.
Очень яркий камбэк в исполнении уроженца Луганской области, хотя его представили как жителя Донецка. Шахтёр проехался катком по живой легенде UFC. Зачем вообще Густафссон возвращался в октагон? Неужели ему было мало прошлых трёх проигрышей? На этот раз Крылов должен был отбить у шведа желание реабилитироваться.
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