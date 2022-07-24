Энтони Джошуа рассказал, о чём подумал после первого раунда в бою с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился впечатлениями от первого поединка с украинцем Александром Усиком, состоявшегося в сентябре в Великобритании. Напомним, Усик победил единогласным решением и нанёс британцу второе поражение в карьере.
«Послушайте, я сошёлся с левшой и здесь всё по-другому. Большинство поединков я провёл против правшей. Акцент был сделан на защите, однако на определённом этапе это может подвести тебя и лишить контроля над поединком.
На тот момент я думал только о том, что у меня осталось одиннадцать раундов. Так и было. Что же касается его, то я не увидел ничего примечательного. Я сказал себе: «Продолжай боксировать, продолжай удерживать контроль над дистанцией», – сказал Джошуа в интервью изданию JD Official.
- 24 июля 2022
-
18:54
-
18:21
-
16:58
-
16:11
-
15:54
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:52
-
13:06
-
12:31
-
12:03
-
11:17
-
10:23
-
10:14
-
09:33
-
09:26
-
09:12
-
04:56
-
04:33
-
02:30
-
02:14
-
02:07
-
01:51
-
01:09
-
01:02
-
00:51
- 23 июля 2022
-
23:46
-
22:52
-
20:48
-
20:01
-
18:58
-
17:45
-
16:43
-
16:10