Энтони Джошуа рассказал, о чём подумал после первого раунда в бою с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился впечатлениями от первого поединка с украинцем Александром Усиком, состоявшегося в сентябре в Великобритании. Напомним, Усик победил единогласным решением и нанёс британцу второе поражение в карьере.

«Послушайте, я сошёлся с левшой и здесь всё по-другому. Большинство поединков я провёл против правшей. Акцент был сделан на защите, однако на определённом этапе это может подвести тебя и лишить контроля над поединком.

На тот момент я думал только о том, что у меня осталось одиннадцать раундов. Так и было. Что же касается его, то я не увидел ничего примечательного. Я сказал себе: «Продолжай боксировать, продолжай удерживать контроль над дистанцией», – сказал Джошуа в интервью изданию JD Official.