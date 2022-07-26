Немков ответил, почему в UFC могут взяться за раскрутку Павловича

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков ответил на вопрос, могут ли в руководстве UFC заняться раскруткой Сергея Павловича в случае его победы над Дерриком Льюисом.
«Может ли UFC взяться за раскрутку Павловича в случае его победы? Думаю, шансы есть, потому что он перспективный, у него впереди большое будущее. У него одно поражение – Алистару Овериму, и то там был первый бой в UFC и сразу с таким бойцом – это сыграло свою роль. Дальше таких проблем нет. Я думаю, если он так же к Льюису подойдёт, как к последним боям, то всё будет хорошо», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Турнир UFC 277 состоится в ночь с 30 на 31 июля. В главном поединке Аманда Нуньес проведёт титульный реванш с Джулианной Пеньей, а в соглавном событии вечера за временный пояс в наилегчайшем дивизионе сразятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс. Третьим по значимости боем станет противостояние Деррика Льюиса и Сергея Павловича, а Магомед Анкалаев и Энтони Смит будут открывать мейн-кард.
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