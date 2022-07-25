Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за $ 6,18 млн

Чемпионский пояс легендарного боксёра Мохаммеда Али, который он получил в 1974 году за победу в поединке с Джорджем Форманом, был приобретен владельцем клуба Indianapolis Colts Джимом Ирси за $ 6,18 млн.

Ирси намекнул, что этот предмет может быть представлен на августовской выставке его коллекции в Чикаго, а также в сентябре в Индианаполисе.



Цена продажи, о которой сообщает Sports Collectors Daily, была названа одной из самых высоких цен, когда-либо заплаченных за вещь, связанную со спортом.



Али победил ранее непобежденного Формана в Киншасе, Заир (ныне Демократическая Республика Конго), нокаутом в восьмом раунде и вернул себе мировую корону в тяжёлом весе. Он удерживал пояс WBC до поражения Леону Спинксу в 1978 году.