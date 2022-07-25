Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан на аукционе за $ 6,2 млн
Поделиться
Чемпионский пояс легендарного американского боксёра и абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Мохаммеда Али был продан на аукционе сегодня, 25 июля, сообщает издание BoxingScene.
Победителем торгов стал владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй, предложивший за лот $ 6,18 млн.
Пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) Али завоевал 30 октября 1974 года в Заире (ныне Демократическая Республика Конго. – Прим. «Чемпионата»), нокаутировав, будучи аутсайдером у букмекеров, непобеждённого соотечественника Джорджа Формана.
Напомним, Мохаммед Али скончался на 75-м году жизни 3 июня 2016 года. Боксёр становился победителем Олимпийских игр 1960 года и дважды — абсолютным чемпионом мира в профессионалах.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
21:28
-
21:01
-
20:44
-
20:06
-
19:55
-
19:05
-
18:46
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
16:16
-
15:31
-
14:36
-
13:52
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
10:43
-
09:21
-
01:30
-
01:09
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2022
-
23:47
-
23:21
-
22:58
-
22:26
-
21:19
-
20:47
-
20:05
-
18:54
-
18:21
-
16:58
-
16:11
Партнерский контент