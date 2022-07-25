Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан на аукционе за $ 6,2 млн

Чемпионский пояс легендарного американского боксёра и абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Мохаммеда Али был продан на аукционе сегодня, 25 июля, сообщает издание BoxingScene.

Победителем торгов стал владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй, предложивший за лот $ 6,18 млн.

Пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) Али завоевал 30 октября 1974 года в Заире (ныне Демократическая Республика Конго. – Прим. «Чемпионата»), нокаутировав, будучи аутсайдером у букмекеров, непобеждённого соотечественника Джорджа Формана.

Напомним, Мохаммед Али скончался на 75-м году жизни 3 июня 2016 года. Боксёр становился победителем Олимпийских игр 1960 года и дважды — абсолютным чемпионом мира в профессионалах.