Тренер Яна назвал причину поражения в реванше со Стерлингом

Тренер Маркос ДаМатта, ответственный за джиу-джитсу в зале American Top Team и готовивший российского экс-чемпиона UFC Петра Яна к боям с американцем Алджэмейном Стерлингом, высказался об их реванше.
«Я считаю, что Пётр победил. Он забрал первый, четвёртый и пятый раунды. Я могу допустить ничью из-за первого раунда, но я не вижу поражение Петра. Весь вопрос заключается в первом раунде, Пётр известен тем, что медленно начинает. Ему нравится просчитывать соперника.
Думаю, что в реванше ему не хватило подготовки со мной. Перед первым боем у нас было четыре с половиной недели, и я считаю, что это сказалось в бою. Он реализовал семь из восьми тейкдаунов и отразил 12 из 13 попыток Алджо. Во второй же раз у нас была всего неделя. И мы говорили о том, как не отдавать спину и защищаться, если это всё-таки произошло», – приводит слова специалиста издание MMAJunkie.
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