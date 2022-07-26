Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Яна назвал причину поражения в реванше со Стерлингом

Тренер Яна назвал причину поражения в реванше со Стерлингом
Комментарии

Тренер Маркос ДаМатта, ответственный за джиу-джитсу в зале American Top Team и готовивший российского экс-чемпиона UFC Петра Яна к боям с американцем Алджэмейном Стерлингом, высказался об их реванше.

«Я считаю, что Пётр победил. Он забрал первый, четвёртый и пятый раунды. Я могу допустить ничью из-за первого раунда, но я не вижу поражение Петра. Весь вопрос заключается в первом раунде, Пётр известен тем, что медленно начинает. Ему нравится просчитывать соперника.

Думаю, что в реванше ему не хватило подготовки со мной. Перед первым боем у нас было четыре с половиной недели, и я считаю, что это сказалось в бою. Он реализовал семь из восьми тейкдаунов и отразил 12 из 13 попыток Алджо. Во второй же раз у нас была всего неделя. И мы говорили о том, как не отдавать спину и защищаться, если это всё-таки произошло», – приводит слова специалиста издание MMAJunkie.

Новость по теме
Шон О’Мэлли объяснил, почему проведёт с Яном несколько боёв
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022