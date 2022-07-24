Шон О’Мэлли объяснил, почему проведёт с Яном несколько боёв

Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли считает, что его поединок с российским экс-чемпионом Петром Яном, который состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, не будет последним.

«Это забавный поединок. И я считаю, что мы подерёмся несколько раз. Сколько ему лет? 28, 29? Мне 27. Легчайший дивизион – лучший в UFС, и если бы мне пришлось давать прогноз, то я бы сказал, что мы с Петром подерёмся несколько раз.

Он никуда не денется и никогда не опустится ниже топ-5. И я верю, что тоже останусь там, как только туда попаду. Просто безумие, что это происходит, ведь я так давно хотел этого, какое-то время мы с ним говорили всякое дерьмо», – приводит слова бойца издание BT Sport.