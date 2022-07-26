Джошуа пообещал отказаться от всех поясов в случае победы над Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал о том, что он откажется от всех чемпионских поясов, если сможет победить в бою с украинцем Александром Усиком.

«Когда Энтони Джошуа побьёт Усика в реванше и станет трёхкратным чемпионом мира, то сразу же откажется от всех поясов. Вы должны научиться уважать меня как личность. Я не хочу, чтобы меня уважали только по той причине, что у меня на руках есть чемпионские титулы. Я хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами», — приводит слова Джошуа The Sun.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам 12 раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.