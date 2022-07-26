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Экс-боец UFC: переход от тычка в глаз Муньосу к Яну будет для О’Мэлли экстремальным

Экс-боец UFC: переход от тычка в глаз Муньосу к Яну будет для О’Мэлли экстремальным
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Бывший боец UFC и комик Брендан Шауб прокомментировал организацию поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли, который состоится 23 октября на турнире UFC 280.

«Я согласен с UFC в том, что О’Мэлли пора вытаскивать из ящика. Парень большая звезда и отлично зарабатывает за пределами клетки. Да и к тому же его аккуратно вели. Но настал момент истины. Можно ли сделать его лицом UFC после ухода других парней?

Не скажу, что его торопят. Хотя переход от тычка в глаз Педро Муньосу к первому номеру рейтинга довольно экстремален. Но как долго он должен созревать?» – сказал Шауб в своём YouTube-подкасте.

Ранее в интервью О’Мэлли объяснил, почему проведёт с Яном несколько боёв.

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