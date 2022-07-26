Стала известна дата следующего боя Джоша Тэйлора

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британец Джош Тэйлор (19-0, 13 KO) проведёт реванш с соотечественником Джеком Кэттераллом (26-1, 13 KO), который состоится 26 ноября в Глазго (Великобритания), сообщает издание BoxingScene.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в конце февраля, и тогда Кэттералл, будучи аутсайдером у букмекеров, дал Тэйлору конкурентный бой, но проиграл раздельным судейским решением (113-112, 111-114, 112-113). Многие посчитали, что претендент был ограблен.
Тэйлор же после боя сослался на проблему с весогонкой, объявив о переходе в следующий дивизион, однако вскоре передумал и заявил, что даст Кэттераллу реванш. Позже стало известно, что Тэйлор освободил титулы WBC и WBA из-за нежелания проводить защиты против обязательных претендентов.
- 26 июля 2022
-
23:08
-
22:52
-
22:40
-
22:15
-
22:03
-
21:07
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:53
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
17:54
-
17:41
-
17:28
-
16:25
-
15:27
-
14:23
-
13:35
-
12:44
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
10:49
-
10:00
-
09:20
-
04:09
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:27
- 25 июля 2022
-
23:54
-
23:09
-
22:24