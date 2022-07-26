Стала известна дата следующего боя Джоша Тэйлора

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британец Джош Тэйлор (19-0, 13 KO) проведёт реванш с соотечественником Джеком Кэттераллом (26-1, 13 KO), который состоится 26 ноября в Глазго (Великобритания), сообщает издание BoxingScene.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в конце февраля, и тогда Кэттералл, будучи аутсайдером у букмекеров, дал Тэйлору конкурентный бой, но проиграл раздельным судейским решением (113-112, 111-114, 112-113). Многие посчитали, что претендент был ограблен.

Тэйлор же после боя сослался на проблему с весогонкой, объявив о переходе в следующий дивизион, однако вскоре передумал и заявил, что даст Кэттераллу реванш. Позже стало известно, что Тэйлор освободил титулы WBC и WBA из-за нежелания проводить защиты против обязательных претендентов.