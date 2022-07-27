Источник: Сергей Хандожко проведёт бой на UFC 280

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Сергей Хандожко (28-6-1) проведёт свой следующий поединок на турнире UFC 280, который состоится 23 октября в Абу-Даби, сообщает издание MMA Fight Universe. Соперником 30-летнего россиянина станет 34-летний тунисец Мунир Лаззез (10-2).

Поединок станет для Хандожко четвёртым в организации. В своём последнем бою на UFC Fight Night 205 в апреле россиянин победил техническим нокаутом американца Дуайта Гранта, вернувшись после двух с половиной лет отсутствия.

Напомним, возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби поединок за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Также в карде выступит экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян.