Украинский экс-претендент Сергей Деревянченко проведёт поединок 31 июля

Трёхкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), украинский ветеран Сергей Деревянченко (13-4, 10 KO) проведёт поединок 31 июля в Нью-Йорке (США). Соперником 36-летнего украинца станет 30-летний американец Джошуа Конли (17-3-1, 11 KO).

В своём последнем бою в декабре 2021 года Деревянченко уступил раздельным судейским решением доминиканскому экс-претенденту на категорию ниже Карлосу Адамесу (21-1, 16 KO). Конли, выступающий на профессиональном ринге с 2011 года, также встречался с Адамесом – в октябре 2018 года он уступил ему техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, возглавит боксёрское шоу в Нью-Йорке поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцами Дэнни Гарсией и Хосе Бенавидесом-младшим.