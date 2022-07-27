Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский объяснил, за счёт чего Павлович может побить Льюиса

Василевский объяснил, за счёт чего Павлович может побить Льюиса
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств и бывший чемпион M-1 Вячеслав Василевский оценил шансы соотечественника Сергея Павловича в бою с американцем Дерриком Льюисом. Поединок состоится уже на этих выходных в США.

«Есть просто люди, которые от природы очень сильно бьющие. Льюис — один из них. И получить плюху от такого всегда опасно, учитывая его большой опыт. Ему надо в своей голове подготовить, когда это лучше сделать. Главное, Павловичу не попасться на эту удочку.

Я думаю, что технически, в плане школы бокса, ударной техники, Сергей лучше подготовлен, потому что у него есть любительская база. Он хорошо выступал в любителях. И руки у него хорошо летят, и двигается он лучше [Льюиса]. Он обучен намного лучше, чем Льюис. Если он будет действовать выверенно, осторожно, хладнокровно, то, я думаю, Павлович разобьёт Льюиса», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Новость по теме
Экс-чемпион М-1 Василевский дал прогноз на поединок между Льюисом и Павловичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022