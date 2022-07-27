Василевский объяснил, за счёт чего Павлович может побить Льюиса

Российский ветеран смешанных единоборств и бывший чемпион M-1 Вячеслав Василевский оценил шансы соотечественника Сергея Павловича в бою с американцем Дерриком Льюисом. Поединок состоится уже на этих выходных в США.

«Есть просто люди, которые от природы очень сильно бьющие. Льюис — один из них. И получить плюху от такого всегда опасно, учитывая его большой опыт. Ему надо в своей голове подготовить, когда это лучше сделать. Главное, Павловичу не попасться на эту удочку.

Я думаю, что технически, в плане школы бокса, ударной техники, Сергей лучше подготовлен, потому что у него есть любительская база. Он хорошо выступал в любителях. И руки у него хорошо летят, и двигается он лучше [Льюиса]. Он обучен намного лучше, чем Льюис. Если он будет действовать выверенно, осторожно, хладнокровно, то, я думаю, Павлович разобьёт Льюиса», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.