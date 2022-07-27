Экс-чемпион М-1 Василевский дал прогноз на поединок между Льюисом и Павловичем

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу боя между Дерриком Льюисом и Сергеем Павловичем.

«Бой может закончиться нокаутом и в ту, и в другую сторону, потому что они бьющие бойцы. Но буду болеть за Павловича. Не могу сказать, кто победит. Тут нет фаворита — ни Павлович, ни Льюис не являются фаворитами. Наверное, по своим выступлениям в UFC Льюис — фаворит, если посмотреть, кого он побеждал и с кем он дрался.



Но если Павлович будет в форме, настроен и уверен в себе… Вот если взять дебютный бой в UFC с Оверимом, тогда он не успел акклиматизироваться под UFC, под такие имена, как Оверим. Не получилось побиться, потому что атмосфера съела его тогда. Сейчас я думаю, он адаптировался под таких соперников, под большие арены и под UFC, поэтому думаю, что он может побить Льюиса», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.