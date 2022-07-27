Даниэль Кормье объяснил, почему Пётр Ян — самый удобный для О’Мэлли соперник из топ-5

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Даниэль Кормье считает, что американский боец легчайшего веса (до 61 кг) Шон О’Мэлли намеренно согласился на поединок с россиянином Петром Яном, который состоится 23 октября в Абу-Даби.

«Почему Шон принял бой? Мне кажется, он усматривает своё преимущество в кое-каких моментах. Для начала нужно сказать, что он выше. Да и к тому же Пётр Ян – ударник. Как и сам О’Мэлли. И он считает этот поединок самым удобным, если говорить о топ-5 рейтинга.

Если взглянуть на остальных парней, то легко предположить, что это ужасные бои для О’Мэлли с точки зрения стиля. А здесь у нас имеется серьёзная разница в росте и размахе рук. Если Шон и рассчитывает на удобный поединок с кем-то из топа, то это Пётр Ян», – сказал Кормье в своём YouTube-шоу.