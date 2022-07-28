Деррик Льюис – о бое с Павловичем на UFC 277: я до сих пор не в курсе, кто это

37-летний американский боец UFC Деррик Льюис, выступающий в тяжёлой весовой категории, высказался о предстоящем поединке на UFC 277 в ближайшие выходные с 30-летним россиянином Сергеем Павловичем.
«Я не знаю, кем он был, когда мне был предложен этот поединок. Я до сих пор не знаю, кто это. Но это действительно не имеет значения. Я дрался со всеми. Я дрался с парнями, которые должны были быть, как чемпионами, так и обычными репортёрами. Так что это не имеет значения. Это я не к тому, что я лучше всех. Я тоже не выхожу на бой, думая, что я лучший, потому что это также не имеет значения», — приводит слова Льюиса MMA Junkie.
Напомним, что Деррик Льюис занимает пятое место в рейтинге тяжёлого веса UFC, а Сергей Павлович – 11-е. В своих последних трёх поединках американец потерпел два поражения, а представитель России идёт на победной серии из трёх боёв.
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