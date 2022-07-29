«Я многому у них научился». Хабиб — о Кормье и Мендесе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Даниэлем Кормье и известным тренером Хавьером Мендесом.
«Эти ребята даже не понимают, как я им благодарен и люблю их. Я многому у них научился», — подписал фото Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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