Увидеть Хабиба в октагоне — реально. Его может вернуть месть за избитого друга

Прославленный Чарльз Оливейра не стесняется заглядывать «за спину» Исламу Махачеву. Хотя российский боец даже считается фаворитом чемпионского боя за пояс в лёгком весе, бразилец активно строит планы на дальнейшую карьеру. В частности, Оливейра уже несколько раз выказал желание встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный Орёл завершил карьеру два года назад, но схватка с ним – по-прежнему лакомый кусочек.

Чарльз давно мечтает о большом денежном поединке. Бразилец несколько раз бросал вызовы Конору Макгрегору, но, по всей видимости, ирландец не заинтересован в подобном развитии событий. Тогда Оливейра переключился на другую суперзвезду лёгкого веса, пусть и давно повесившую перчатки на гвоздь. Чарльз не скрывает, что надеется вернуть Хабиба в октагон именно через свою победу над Махачевым. И у него есть основания для надежды.

Нурмагомедов всегда был очень привязан к семье и близким. Смерть отца нанесла серьёзный удар по Хабибу, а просьба матери закончить карьеру стала определяющей. Орла много раз призывали вернуться в ММА, но дагестанец неизменно отказывался: его не смогли прельстить даже громадные деньги, предложенные Даной Уайтом. Неудивительно, что вскоре президент UFC признал – россиянин действительно завершил карьеру.

Но Ислам Махачев значит для Хабиба куда больше, чем деньги. Лучший друг Орла имеет отличные шансы забрать пояс, но нужно признать – поединок с Оливейрой будет максимально непростым. Бразилец имеет опыт титульных боёв и превосходит соперника в стойке, при этом с характером у Чарльза тоже всё в порядке. Если Махачев допустит хотя бы одну серьёзную ошибку, Оливейра его буквально «растерзает».



Именно в этом кроется шанс бразильца вернуть Хабиба в октагон. Если Чарльз брутально расправится с лучшим другом легенды и бросит вызов Нурмагомедову – тот может не отказаться. Потому что эмоции и дружеские связи значат для Орла слишком много. Если Хабиб и вернётся в спорт, то лишь ради мести за Махачева. Впрочем, будем надеяться на победу Ислама – нам нужен новый чемпион. Пусть Нурмагомедов наслаждается покоем.