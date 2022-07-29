Джейк Пол: Дана Уайт делает всё, что в его силах, чтобы дискредитировать меня

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в ринге, поделился мыслями о причине довольно резких высказываний в свой адрес, которые произносит порой президент UFC Дана Уайт.
«Я нокаутировал Бена Аскрена, который в своё время был большой звездой в UFC. Он просто делает всё, что в его силах, чтобы дискредитировать меня. Я победил каждого бойца UFC, когда сходился с ним в боксёрском поединке в моей весовой категории. Он знает, что, если бы я дрался в его организации, показатель PPV был бы один из самых больших за всю историю UFC.
Я даже сказал ему, что готов драться бесплатно в ММА. Ему просто нужно было увеличить медицинское обслуживание бойцов и их минимальную зарплату. Ведь сейчас он платит своим бойцам $ 12 тысяч. А я хочу, чтобы он платил им не менее $ 50 тыс. за бой», — приводит слова Пола Fansided.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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