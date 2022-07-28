Не уважает Фёдора и проиграл миллион на ставках. 7 косяков великого и ужасного Даны Уайта

UFC невозможно представить без Даны Уайта – гениальный менеджер пришёл в лигу в 2001-м и сделал её ведущим промоушеном в мире. 28 июля Дане исполнилось 53 года. Сомнений в крутости босса UFC нет, поэтому вспоминаем его главные косяки.

Не носил маску в пик пандемии

За все время, пока буйствовал ковид, Дана упорно отказывался носить маску. Камеры ни разу не запечатлели его в маске на каком-то из мероприятий UFC, хотя другие официальные лица промоушена всегда соблюдали меры защиты от вируса.

Уайт не отрицает этого факта и даже гордится им, о чём не раз заявлял в интервью. Кроме того, Дана болел коронавирусом и лечился альтернативными методами, которые ему советовал Джо Роган. Способ бороться с ковидом при помощи самоизоляции Уайт отвергает и считает, что это напрасная потеря времени.

Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Платил крупные штрафы назло соседям

В 2008 году на заднем дворе дома Уайта был установлен бассейн с шумными водопадами. Соседям мешали посторонние звуки – они подали иск в суд и выиграли дело. Решением суда Дана должен демонтировать бассейн и платить штраф в размере $ 2 тыс. ежемесячно до тех пор, пока не уберёт шумную конструкцию. Но Уайт не стал ничего менять – назло соседям он просто выплачивает штраф каждый месяц. Может себе позволить.

Зависим от ставок

Дана признавался, что изучает букмекерские линии на любое спортивное событие, за которым наблюдает. Уайт ставит огромные суммы – когда он впервые зарядил $ 1 млн, боксёр, которого он выбрал, проиграл нокаутом. Это не остановило босса UFC – он называет себя ставочным дегенератом и считает, что это развлечение делает его счастливее.

Страдает шопоголизмом

По большей части это касается кроссовок – босс UFC может купить от 10 до 15 пар в неделю. Дана признавался, что фанатеет от adidas и раньше зависал на сайте компании, создавая дизайны под себя. При этом Уайт осознаёт, что так часто покупать обувь – не совсем нормально.

Считает Фёдора переоценённым

Об этом Дана заявил ещё в 2011 году, когда Емельяненко-старший выдал серию из трёх поражений в Strikeforce. После нокаута от Дэна Хендерсона Уайт заявил об увольнении Последнего Императора: «Да, он уволен. Почему мы так решили? А почему вы думаете, что мы должны его держать? Вы думали, что он был одним из лучших в мире, но я знал, что он был переоценён все эти годы».

Фёдор Емельяненко Фото: The Los Angeles Daily News via Getty Image

Спустя 10 лет Дана не отказался от своих слов. «Я больше не должен считать его переоценённым, потому что он нокаутировал Тимоти Джонсона? Я видел, как пару недель назад Фёдор сказал про меня: «У него всё упирается в деньги». Во-первых, я не знаю Фёдора лично. Он не знает меня. Мы встречались только раз. Вот именно тогда ему самому стоило упереться в деньги, когда мы общались на этом острове, уже не помню его название. И если бы он тогда упёрся в деньги, то ему сейчас не нужно было бы драться в 45 лет. Я предлагал ему когда-то контракт. И, уверен, этот контракт и сейчас преследует его, когда он лежит ночью в кровати. Мы пытались подписать его. Но сейчас я не вижу шанса, что он подерётся у нас», – заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 267.

Дважды выгоняли из католической школы

Дана был непростым подростком. По рассказам Уайта, его два раза выпнули из религиозной школы. Впервые это случилось после того, как Уайт выбил ногой дверь, а кроссовка слетела с его ноги и чуть не попала в монахиню.

Второй раз Дану исключили за драку. Будущий босс UFC увидел, как одноклассник мучает жабу. Уайт заступился за земноводное, и началась драка, но вместо медали за героизм Дану снова выгнали.

Натравил бойца UFC на охранника

Однажды в отеле Бостона Уайт услышал, как охранник жёстко критиковал UFC, в том числе бойцов и руководство. Боссу это сильно не понравилось – он предложил парню побороться с Чаком Лидделлом. Если охранник продержится пять минут, Дана обещал заплатить ему $ 1,5 тыс.

Секьюрити согласился, а Дана вытащил Лидделла из номера. Боец быстро заключил шею критика в «гильотину», и тот сдался с криками, что ничего не видит. Уайт всё равно заплатил проигравшему $ 1,5 тыс. и поспешил покинуть место происшествия.