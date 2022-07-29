«Вот что я на это отвечу». Дана Уайт отреагировал на слова Хабиба про Махачева

Президент UFC Дана Уайт комплиментарно высказался о бразильском бойце Чарльзе Оливейре в контексте его поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Чарльз Оливейра — один из величайших парней, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело. Он настоящий воин, который всегда с лёгкостью соглашается на бои. Трудных переговоров с ним никогда не бывает. Этот парень всегда готов сражаться.



Хабиб уже очень давно говорит, что Ислам Махачев — лучший в мире. Что он станет следующим чемпионом мира, будет доминировать в этом дивизионе так, как он сам это делал. Но вот что я на это отвечу — сначала он должен пройти Чарльза Оливейру, а это нелёгкая прогулка», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: