Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Вот что я на это отвечу». Дана Уайт отреагировал на слова Хабиба про Махачева

«Вот что я на это отвечу». Дана Уайт отреагировал на слова Хабиба про Махачева
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт комплиментарно высказался о бразильском бойце Чарльзе Оливейре в контексте его поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Чарльз Оливейра — один из величайших парней, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело. Он настоящий воин, который всегда с лёгкостью соглашается на бои. Трудных переговоров с ним никогда не бывает. Этот парень всегда готов сражаться.

Хабиб уже очень давно говорит, что Ислам Махачев — лучший в мире. Что он станет следующим чемпионом мира, будет доминировать в этом дивизионе так, как он сам это делал. Но вот что я на это отвечу — сначала он должен пройти Чарльза Оливейру, а это нелёгкая прогулка», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Неизвестные факты про Ислама Махачева:

Махачев подерётся за пояс с настоящим монстром. У Хабиба таких соперников не было Махачев подерётся за пояс с настоящим монстром. У Хабиба таких соперников не было
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022