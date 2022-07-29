Взвешивание UFC 277: Пенья оказалась легче Нуньес, Морено и Кара-Франс показали равный вес

В Далласе (Техас, США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC 277. В главном событии турнира чемпионка UFC Джулианна Пенья встретится с Амандой Нуньес. В соглавном поединке турнира в поединке за временный титул лиги в наилегчайшем весе встретятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс.
По итогам взвешивания Нуньес оказалась чуть тяжелее Пеньи, а Морено и Кара-Франс показали одинаковый вес.
UFC 277. Взвешивание
Основной кард
Джулианна Пенья (61,01 кг) — Аманда Нуньес (61,23 кг)
Брэндон Морено (56,47 кг) — Кай Кара-Франс (56,47 кг)
Деррик Льюис (119,98 кг) — Сергей Павлович (115,44 кг)
Александр Пантожа (56,93 кг) — Алекс Перез (56,93 кг)
Магомед Анкалаев (93,44 кг) — Энтони Смит (93,44 кг)
Предварительный кард
Алекс Мороно (77,56 кг) — Мэттью Семелсбергер (77,56 кг)
Рафаэл Алвес (70,53 кг) — Дрю Добер (70,53 кг)
Хамди Абдельвахаб (119,98 кг) — Дон'Тэйл Майес (115,67 кг)
Рафа Гарсия (70,31 кг) — Драккар Клозе (70,53 кг)
Ранний предварительный кард
Адам Фюгитт (77,56 кг) — Майкл Моралес (77,34 кг)
Джозелин Эдвардс (62,37 кг) — Джи Йон Ким (61,23 кг)
Николае Негумереану (92,99 кг) — Игорь Потеря (92,53 кг)
Орион Коске (78,24 кг) — Блуд Даймонд (76,88 кг).
- 29 июля 2022
-
19:56
-
18:41
-
17:41
-
16:38
-
16:19
-
15:14
-
14:38
-
13:51
-
13:11
-
12:41
-
11:50
-
11:15
-
11:01
-
10:13
-
10:00
-
09:16
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:00
-
21:54
-
21:02
-
20:03
-
18:58
-
17:59
-
17:00
-
16:29
-
15:29
-
14:51
-
14:00
-
13:33
-
12:46
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
09:16
-
07:53