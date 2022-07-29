Взвешивание UFC 277: Пенья оказалась легче Нуньес, Морено и Кара-Франс показали равный вес

В Далласе (Техас, США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC 277. В главном событии турнира чемпионка UFC Джулианна Пенья встретится с Амандой Нуньес. В соглавном поединке турнира в поединке за временный титул лиги в наилегчайшем весе встретятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс.



По итогам взвешивания Нуньес оказалась чуть тяжелее Пеньи, а Морено и Кара-Франс показали одинаковый вес.



UFC 277. Взвешивание



Основной кард



Джулианна Пенья (61,01 кг) — Аманда Нуньес (61,23 кг)

Брэндон Морено (56,47 кг) — Кай Кара-Франс (56,47 кг)

Деррик Льюис (119,98 кг) — Сергей Павлович (115,44 кг)

Александр Пантожа (56,93 кг) — Алекс Перез (56,93 кг)

Магомед Анкалаев (93,44 кг) — Энтони Смит (93,44 кг)



Предварительный кард



Алекс Мороно (77,56 кг) — Мэттью Семелсбергер (77,56 кг)

Рафаэл Алвес (70,53 кг) — Дрю Добер (70,53 кг)

Хамди Абдельвахаб (119,98 кг) — Дон'Тэйл Майес (115,67 кг)

Рафа Гарсия (70,31 кг) — Драккар Клозе (70,53 кг)



Ранний предварительный кард



Адам Фюгитт (77,56 кг) — Майкл Моралес (77,34 кг)

Джозелин Эдвардс (62,37 кг) — Джи Йон Ким (61,23 кг)

Николае Негумереану (92,99 кг) — Игорь Потеря (92,53 кг)

Орион Коске (78,24 кг) — Блуд Даймонд (76,88 кг).