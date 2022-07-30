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Махачев обратился к Павловичу перед его боем с Льюисом на UFC 277

Махачев обратился к Павловичу перед его боем с Льюисом на UFC 277
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев подбодрил соотечественника, бойца UFC Сергея Павловича, перед его поединком на турнире UFC 277. Противостоять Павловичу будет представитель США Деррик Льюис.

«Прошёл взвешивание. Показал на весах 115,5 кг», — написал Павлович в своих социальных сетях.

«Вперёд, Серёга», — написал в комментариях Махачев.

Павлович за время карьеры одержал 15 побед и потерпел одно поражение. 30-летний россиянин является бывшим чемпионом Fight Nights Global. Льюис одержал за карьеру 26 побед и потерпел девять поражений, один бой был признан несостоявшимся. Ему принадлежит рекорд по количеству нокаутов в тяжёлом весе в UFC (13). По итогам взвешивания Павлович оказался легче Льюиса на 4,5 кг.

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