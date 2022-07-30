UFC 277: реванш Нуньес затмят россияне — Анкалаев и Павлович против звёздных американцев!

В ночь на 31 июля по московскому времени на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В главном поединке вечера встретятся женщины: Джулианна Пенья и Аманда Нуньес вновь будут бороться за чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Также участие в бойцовском вечере примут два российских спортсмена: тяжеловес Сергей Павлович проведёт схватку с американцем Дерриком Льюисом, а боец полутяжёлого дивизиона Магомед Анкалаев проведёт поединок с Энтони Смитом, представляющим США.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.