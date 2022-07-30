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UFC 277, онлайн-трансляция турнира, когда начало, где смотреть, Нуньес — Пенья, Анкалаев — Смит, Павлович — Льюис, кард

UFC 277: реванш Нуньес затмят россияне — Анкалаев и Павлович против звёздных американцев!
Александр Фролов
UFC 277: Нуньес — Пенья
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Магомед готов требовать титульный бой, а Сергей пройдёт самую серьёзную проверку в карьере.

В ночь на 31 июля по московскому времени на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В главном поединке вечера встретятся женщины: Джулианна Пенья и Аманда Нуньес вновь будут бороться за чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Также участие в бойцовском вечере примут два российских спортсмена: тяжеловес Сергей Павлович проведёт схватку с американцем Дерриком Льюисом, а боец полутяжёлого дивизиона Магомед Анкалаев проведёт поединок с Энтони Смитом, представляющим США.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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Где смотреть UFC 277 UFC 277, когда начало Полный кард турнира UFC 277
Live Александр Фролов

Татуировки — важная часть UFC

У Аманды Нуньес есть татуировка в честь чемпионского пояса. Украшать своё тело — весьма модно среди бойцов UFC.

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07:48 Александр Фролов

В ранних прелимах – Агапова и Потеря

На стадии ранних прелимов тоже есть бои, вполне заслуживающие вашего внимания. Например, в октагон выйдут два спортсмена с просторов бывшего СНГ – украинец Игорь Потеря и уроженка Казахстана Мария Агапова.

07:29 Александр Фролов

Где смотреть UFC 277

Посмотреть турнир UFC 277 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

07:26 Александр Фролов

Женский реванш будет горячим!

В главном бою UFC 277 будет оспариваться чемпионский пояс в наилегчайшем весе: Аманда Нуньес попробует вернуть титул, сенсационно утерянный ею полгода назад в схватке с Джулианной Пеньей. Будет жарко!

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07:20 Александр Фролов

UFC 277, когда начало

Турнир UFC 277 пройдёт в ночь на 31 июля по московскому времени. Ранние прелимы начнутся в 01:00 мск, предварительный кард стартует около трёх часов ночи, основной кард должен начаться примерно в 05:00.

07:19 Александр Фролов

Россиянам будут противостоять суперзвёзды UFC

В главном карде турнира UFC 277 примут участие два россиянина – Магомед Анкалаев и Сергей Павлович. Соперником Анкалаева будет Энтони Смит – опытнейший полутяжеловес, дравшийся в чемпионских боях. Не менее серьёзное испытание предстоит и Сергею Павловичу — ему нужно победить Деррика Льюиса. Чёрный зверь, имеющий в активе рекорд UFC по количеству нокаутов, будет ещё и очень разозлён из-за последнего поражения, когда его неожиданно нокаутировали.

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07:16 Александр Фролов

Полный кард турнира UFC 277

Основной кард:

Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе;
Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе;
Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес;
Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес;
Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес

Предварительный кард:

Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес;
Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес;
Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес;
Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес;

Ранние прелимы

Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес;
Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес;
Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес;
Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес;
Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

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