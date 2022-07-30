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Полный кард турнира UFC 277: Пенья — Нуньес, Павлович — Льюис и другие бои

Полный кард турнира UFC 277: Пенья — Нуньес, Павлович — Льюис и другие бои
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В ночь на 31 июля мск в Далласе (Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпионка UFC американка Джулианна Пенья и представительница Бразилии Аманда Нуньес. В основном карде также сразится россиянин Сергей Павлович, противостоять которому будет американец Деррик Льюис.

UFC 277. Основной кард

Джулианна Пенья — Аманда Нуньес
Брэндон Морено — Кай Кара-Франс
Деррик Льюис — Сергей Павлович
Александр Пантожа — Алекс Перес
Магомед Анкалаев — Энтони Смит

Предварительный кард

Алекс Мороно — Мэттью Семелсбергер
Рафаэл Алвес — Дрю Добер
Хамди Абдельвахаб — Донтейл Мэйс
Рафа Гарсия — Драккар Клозе
Адам Фугит — Майкл Моралес
Жозелин Эдвардс — Ким Чи Ён
Николае Негумеряну — Игорь Потеря
Орион Косси — Блуд Даймонд

UFC 277: реванш Нуньес затмят россияне — Анкалаев и Павлович против звёздных американцев! UFC 277: реванш Нуньес затмят россияне — Анкалаев и Павлович против звёздных американцев!
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