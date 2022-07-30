Полный кард турнира UFC 277: Пенья — Нуньес, Павлович — Льюис и другие бои

В ночь на 31 июля мск в Далласе (Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпионка UFC американка Джулианна Пенья и представительница Бразилии Аманда Нуньес. В основном карде также сразится россиянин Сергей Павлович, противостоять которому будет американец Деррик Льюис.



UFC 277. Основной кард



Джулианна Пенья — Аманда Нуньес

Брэндон Морено — Кай Кара-Франс

Деррик Льюис — Сергей Павлович

Александр Пантожа — Алекс Перес

Магомед Анкалаев — Энтони Смит



Предварительный кард



Алекс Мороно — Мэттью Семелсбергер

Рафаэл Алвес — Дрю Добер

Хамди Абдельвахаб — Донтейл Мэйс

Рафа Гарсия — Драккар Клозе

Адам Фугит — Майкл Моралес

Жозелин Эдвардс — Ким Чи Ён

Николае Негумеряну — Игорь Потеря

Орион Косси — Блуд Даймонд