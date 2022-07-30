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Чендлер высказался о фаворите боя Чимаев — Диаз на UFC 279

Чендлер высказался о фаворите боя Чимаев — Диаз на UFC 279
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Майкл Чендлер высказался о главном поединке турнира UFC 279 между соотечественником Нейтом Диазом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. По мнению Чендлера, фаворитом противостояния является Чимаев.

«Это будет напряжённый поединок. Я думаю, что в бою с Чимаевым Гилберт Бёрнс многое показал. И, как мне кажется, едва ли такое же выдержит Нейт. Хамзат — большой парень. Так что, полагаю, Диаз будет проигрывать почти во всех аспектах боя. Но Нейт — гангстер во всех смыслах этого слова, а потому будет весело», — приводит слова Чендлера mmanews со ссылкой на его выступление на канале MMA Junkie в YouTube.

Напомним, UFC 279 состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).

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