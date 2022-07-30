Чендлер высказался о фаворите боя Чимаев — Диаз на UFC 279

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Майкл Чендлер высказался о главном поединке турнира UFC 279 между соотечественником Нейтом Диазом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. По мнению Чендлера, фаворитом противостояния является Чимаев.
«Это будет напряжённый поединок. Я думаю, что в бою с Чимаевым Гилберт Бёрнс многое показал. И, как мне кажется, едва ли такое же выдержит Нейт. Хамзат — большой парень. Так что, полагаю, Диаз будет проигрывать почти во всех аспектах боя. Но Нейт — гангстер во всех смыслах этого слова, а потому будет весело», — приводит слова Чендлера mmanews со ссылкой на его выступление на канале MMA Junkie в YouTube.
Напомним, UFC 279 состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
- 30 июля 2022
-
14:29
-
14:05
-
13:17
-
12:36
-
12:17
-
11:18
-
11:05
-
10:31
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
07:15
-
04:30
-
00:50
- 29 июля 2022
-
23:52
-
22:47
-
21:27
-
19:56
-
18:41
-
17:41
-
16:38
-
16:19
-
15:14
-
14:38
-
13:51
-
13:11
-
12:41
-
11:50
-
11:15
-
11:01
-
10:13
-
10:00
-
09:16
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:00