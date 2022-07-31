«Как тебе мой бокс?» Павлович обратился к Майку Тайсону после победы над Льюисом

30-летний российский боец UFC Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории, дал короткий комментарий сразу после победы над 37-летним представителем США Дерриком Льюисом, которого он нокаутировал уже на старте первого раунда на турнире UFC 277.

«Я готов был бить его все пять или три раунда, без разницы. Я проделал к этому бою большую работу. Майк, как тебе мой бокс (обратившись к Тайсону. – прим. «Чемпионата»)? Я сделал свою работу красиво, я всем доволен», — сказал Павлович сразу после боя.

Таким образом, после победы над Льюисом удачная серия Павловича в UFC насчитывает уже четыре боя, которые все были завершены досрочно. Всего Сергей одержал 16-ю победу в ММА при одном поражении. Он занимает 11-е место в рейтинге UFC, а его оппонент Деррик Льюис на пятой позиции.