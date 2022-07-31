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Сергей Павлович и Магомед Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277. Видео

Сергей Павлович и Магомед Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277. Видео
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30-летний российский боец Сергей Павлович и его соотечественник Магомед Анкалаев поздравили друг друга в подтрибунном помещении на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) после побед в главном карде прошедшего турнира UFC 277.

Видео доступно на «Чемпионате».

Павловичу удалось нокаутировать 37-летнего американца Деррика Льюиса за 55 секунд, а Анкалаев уложился за два раунда, победив техническим нокаутом другого представителя США – Энтони Смита.

Напомним, в главном поединке турнира бразильянка Аманда Нуньес вернула пояс в легчайшем весе, одержав победу единогласным решением над Джулианной Пеньей (50-44, 50-44, 50-43), а в соглавном бою мексиканец Брэндон Морено стал обладателем временного пояса в наилегчайшем весе, нокаутировав Кай Кара-Франса.

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